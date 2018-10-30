В Челябинске енот парализовал работу Цинкового завода
Операция по спасению незваного гостя развернулась ночью 30 октября на территории Цинкового завода. Лесной зверек прибыл на предприятие в одном из товарных вагонов. Заводчане заметили его при разгрузке. Как он туда пробрался, никто не знает. Самостоятельно ловить перепуганного зверя работники не рискнули. Енот застрял между огромными мешками с сырьем для завода. Сотрудники позвонили в службу спасения.
На вызов приехали спасатели вместе с представителем Росприроднадзора. С помощью специальной ловушки енота поймали и посадили в мешок, чтобы не удрал.
— Специалисты Росприроднадзора подтвердили, что перед ними енотовидная собака. Позже в их присутствии животное отпустили на свободу, — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.
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Енот на Цинковом заводе.При разгрузке вагона среди мешков был обнаружен енот. Животное было изловлено и выпущено на волю