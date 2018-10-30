В Челябинске осудили мигранта, который поджег дом вместе с женой и сыном

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-30T14:43:11+03:00

По его вине в пожаре погиб 4-летний ребенок

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Челябинский областной суд вынес приговор 31-летнему уроженцу Узбекистана. Мужчину признали виновным в жестоком убийстве 4-летнего сына и покушении на жизнь гражданской жены.

Преступление он совершил в марте прошлого года в поселке Горный Аргаяшского района.

Суд установил, что подозреваемый поссорился с супругой и решил убить родных, а потом покончить с собой. Он принес из автомобиля канистру с бензином, облил горючим себя, жену и вещи в комнате. После чего чиркнул спичкой. Когда все вокруг вспыхнуло, взрослые выбежали на улицу и стали тушить свою одежду. Оба получили серьезные ожоги. А их 4-х летний сынишка не смог выбраться из горящего дома. Мальчик погиб, задохнувшись дымом.

— Обвиняемый признал свою вину полностью. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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