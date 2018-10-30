2018-10-30T15:23:11+03:00
Происшествия

В Челябинске задержали наркокурьера с 62 «закладками»

Он собирался разложить их по тайникам
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Мужчина прибыл в столицу Южного Урала из Свердловской области, чтобы распространить большую партию наркотиков. Рано утром 30 октября его иномарку остановили сотрудники ДПС. Автомобиль двигался в темное время суток с выключенными фарами. Во время проверки документов водитель страшно нервничал. У полицейских его поведение вызвало подозрение, и они решили обыскать машину .

— В ходе досмотра в автомобиле обнаружили 62 свертка с синтетическими наркотиками общей массой более 110 граммов, — сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Наркокурьера задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Правоохранителям удалось выяснить, что задержанный по интернету получал информацию о местонахождении наркотиков, забирал их, расфасовывал по пакетикам и раскладывал по тайникам на территории Челябинска. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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