2018-10-30T17:42:06+03:00
Происшествия

В Челябинске ГИБДД работает в усиленном режиме из-за снега

Экипажи ДПС сопровождают снегоуборочные машины и следят, чтобы на дорогах не образовывались заторы
Валентина ВАГАНОВА
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Несмотря на ухудшение погодных условий, роста ДТП в Челябинске не зарегистрировано.Несмотря на ухудшение погодных условий, роста ДТП в Челябинске не зарегистрировано.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Дождь и мокрый снег сказались на дорожной ситуации главных автомагистралей города. Поэтому сейчас сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном режиме.

Брошены дополнительные экипажи для устранения заторов, вызванных авариями и состоянием проезжей части. Созданы условия для быстрого выезда госавтоинспекторов на место ДТП. Также ГИБДД помогает дорожным службам в уборке дорог, сопровождает колонны снегоуборочных машин для беспрепятственного проезда по улицам.

— Такими мерами удалось минимизировать пробки на дорогах областного центра. Реагирование на складывающуюся дорожную обстановку происходит своевременно, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

В ведомстве отмечают, несмотря на ухудшение погодных условий, роста ДТП в Челябинске не зарегистрировано. Однако просят водителей срочно поменять летнюю резину на зимнюю, и быть особенно внимательными на дороге.

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