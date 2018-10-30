В Челябинске ГИБДД работает в усиленном режиме из-за снега

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-30T17:42:06+03:00

Несмотря на ухудшение погодных условий, роста ДТП в Челябинске не зарегистрировано. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экипажи ДПС сопровождают снегоуборочные машины и следят, чтобы на дорогах не образовывались заторы

Изменить размер текста: A A

Дождь и мокрый снег сказались на дорожной ситуации главных автомагистралей города. Поэтому сейчас сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном режиме.

Брошены дополнительные экипажи для устранения заторов, вызванных авариями и состоянием проезжей части. Созданы условия для быстрого выезда госавтоинспекторов на место ДТП. Также ГИБДД помогает дорожным службам в уборке дорог, сопровождает колонны снегоуборочных машин для беспрепятственного проезда по улицам.

— Такими мерами удалось минимизировать пробки на дорогах областного центра. Реагирование на складывающуюся дорожную обстановку происходит своевременно, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

В ведомстве отмечают, несмотря на ухудшение погодных условий, роста ДТП в Челябинске не зарегистрировано. Однако просят водителей срочно поменять летнюю резину на зимнюю, и быть особенно внимательными на дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.