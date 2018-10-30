В Челябинске ГИБДД работает в усиленном режиме из-за снега
Дождь и мокрый снег сказались на дорожной ситуации главных автомагистралей города. Поэтому сейчас сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном режиме.
Брошены дополнительные экипажи для устранения заторов, вызванных авариями и состоянием проезжей части. Созданы условия для быстрого выезда госавтоинспекторов на место ДТП. Также ГИБДД помогает дорожным службам в уборке дорог, сопровождает колонны снегоуборочных машин для беспрепятственного проезда по улицам.
— Такими мерами удалось минимизировать пробки на дорогах областного центра. Реагирование на складывающуюся дорожную обстановку происходит своевременно, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.
В ведомстве отмечают, несмотря на ухудшение погодных условий, роста ДТП в Челябинске не зарегистрировано. Однако просят водителей срочно поменять летнюю резину на зимнюю, и быть особенно внимательными на дороге.
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