В Челябинске приглашают провести Хэллоуин на катке в «Уральской молнии»
В ледовой арене традиционно уже в четвертый раз проведут этот праздник в последний день октября. Отметить Хэллоуин под девизом «Выпустим нечистую силу на лед» приглашают в «Уральскую молнию» 31 октября на сеанс с 19.00 до 21.45. Кстати, для тех, кто придет в этот вечер в тематических маскарадных костюмах вход бесплатный.
— Это хороший повод повеселиться вечером от души вместе с друзьями, с другими участниками праздника, — отметил ди ректор «Уральской молнии» Денис Лапотышкин.
В выходные дни «Уральская молния» работает в прежнем режиме — сеансы с 13.30 до 21.45. Стоимость входного билета от 70 до 250 рублей. Прокат коньков — 100 рублей.
Обо всех изменениях в расписании можно узнать по круглосуточному телефону автоинформатора: 264-07-99 или на сайте.
Телефон для справок в Челябинске: 264-07-85 (с 17.00 до 23.00).
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