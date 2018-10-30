Жителей Челябинска приглашают бесплатно посетить театры в «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 18:44 2018-10-30T18:55:47+03:00

Зрителям подготовили особые показы и программы, которые больше не повторятся

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Если вы еще не решили, как провести выходные, вот вам идея — отправляйтесь на «Ночь искусств» в воскресенье, 4 ноября. Это ежегодная всероссийская акция, во время которой все культурные площадки работают бесплатно.

В гости приглашают челябинские театры. Они подготовили зрителям особые показы и программы, которые больше не повторятся.

В Молодежном театре прочтут рассказы Николая Коляды, создателя «Коляда-театра» в Екатеринбурге. Зрителей ждeт путешествие по закулисью, угощения и возможность поучаствовать в создании арт-объекта, который станет подарком Коляде. Показы будут каждый час с 18 до 22 часов.

Челябинский театр драмы проведет встречу «Драма в движении». Гости увидят отрывки спектаклей большой, малой и сцены «Галерка», в которых особое место занимают пластические этюды. Действие будет проходить в фойе театра. Затем состоится обсуждение увиденного вместе с артистами, режиссерами и хореографом театра Марией Грейф. Начало в 20 часов.

Театр «Манекен» подготовил театральное приключение с элементами драмы, комедии и мордобоя «Ночью дешевле!». Будет несколько показов: в 21, 22, 23 часа. Детям посещение не рекомендуется.

Камерный театр проведет захватывающую игру «ТеатрариУМ» на знание театрального искусства, сообразительность, развитие логики и расширение кругозора. Участники разобьются на команды и столкнутся в интеллектуальной битве, которая начнется в 21:30.

На все мероприятия обязательна запись. Записаться и узнать подробности можно в группе акции во ВКонтакте.

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