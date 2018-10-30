«Трактор» уверенно выиграл в домашнем матче у «Спартака»

СЕГОДНЯ 19:28 2018-10-30T19:29:18+03:00

Впервые в этом сезоне челябинцы забросили в одном периоде сразу три шайбы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

После трех подряд гостевых поражений с общим счетом 1:9, черно-белые взяли верх в игре со «Спартаком». Эта победа вдвойне важна, если учесть, что на старте чемпионата «Трактор» в Москве крупно уступил красно-белым (1:6). Взять реванш дома с таким же счетом не удалось, но преимущество после финальной сирены все равно внушительное. 4:1 в пользу «Трактора». Кстати, впервые в этом сезоне челябинцы забросили в одном периоде сразу три шайбы. Счет по отрезкам матча — 3:0, 1:1, 0:0. Голы у черно-белых забивали Рыбаков, Полыгалов, Стоа и Глинкин

— После неудачно выезда поговорили с командой. Хорошо сыграли в большинстве. Две шайбы при численном преимуществе, — отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера ХК «Трактор» Алексей Тертышный.

«Медведи» остались на 10 месте в турнирной таблице Востока в чемпионате КХЛ 2018-2019.

1 ноября «Трактор» сыграет на выезде с казахстанским «Барысом», 4 ноября дома с ХК «Сочи». Кстати, на выезде челябинцы одолели сочинцев в овертайме (4:3).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.