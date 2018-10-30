Время, вперед: за четыре года объемы продукции АПК в Челябинской области выросли на треть

СЕГОДНЯ 20:17 2018-10-30T20:18:18+03:00

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С 2014 года в рублевом эквиваленте производство АПК в Челябинской области увеличилось с 97 млрд до 126 млрд рублей. Планомерная политика правительства области за последние четыре года в регионе сформировала благоприятную экономическую ситуацию. По итогам восьми месяцев нынешнего года регион занимает в России 1 место по производству макарон, 3 место — по производству мяса птицы, 6 — по производству мяса всех видов и куриных яиц, 8 — по производству свинины.

— Мы гордимся сельским хозяйством, которое вышло на высокие показатели, значительно увеличив вклад в экономику региона. Развитие АПК — один из ключевых приоритетов областного правительства, и он дает отдачу, — сказал губернатор Борис Дубровский.

Драйвером АПК — мясная отрасль. Растут посевные площади в растениеводстве: в УрФО Челябинская область имеет самые большие угодья — 1,9 млн га.Вырос клин масличных культур. Производство зерновых выросло с 2014 г в 2 раза (с 1 млн. 140 тыс т до 2 млн 307 тыс т). В прошлом году собран самый большой урожай за 25 лет. Урожай-2018 — это 1 млн. 903 тыс т зерна.

С 2014 г в регионе реализовано 18 инвестпроекта. С нуля птицеводческие площадки и две птицефабрики построены в Кунашакском и Нагайбакском районах. Открыт новый завод по производству напитков из растительного сырья, первый в России.

Готовится к запуску тепличный комплекс «Горный». Строится завод по производству осетровых пород рыб.