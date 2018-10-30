Экспансия в Азию: объем валового регионального продукта в Челябинской области за четыре года увеличился на 25%

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-30T20:30:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Состояние южноуральской экономики оценивается как стабильное. Индекс промпроизводства по прогнозам на 2018 г составит 102,4%. В прошлом году индекс превышал плановые показатели по стране и УрФО.

Если в 2014 году объем ВРП составлял 972 млрд рублей, то в 2017 году — 1 трлн 270 млрд рублей. Развиваются обрабатывающие производства, АПК, предприятия добывающей промышленности, строительные кампании.

За четыре года объем инвестиций в основной капитал региона составил 838,1 млрд руб: мы на 25 месте в России. Создано 7818 рабочих мест.

По поручению губернатора Бориса Дубровского создан государственный фонд развития промышленности Челябинской области. Фонд профинансировал 8 проектов. Сумма займов, полученных предприятиями при поддержке фонда развития промышленности, составила 193,8 млн рублей, 74,4 млн рублей — из бюджета региона. В регион привлечено 558,3 млн руб инвестиций.

По данным Российского экспортного центра, в 2017 г Челябинская область вошла в ТОП-3 регионов-экспортеров в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Иран. В 2017 г экспорт увеличился за счет развития экспорта в Индию, Иран, Корею, КНР, Вьетнам, Киргизию.