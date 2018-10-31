За четыре года в Челябинской области открыто 52 новых детсада и школы
Обеспеченность местами в детских садах и яслях, перевод школьников на одну смену — приоритет работы правительства Челябинской области. За четыре года открыты 47 новых садиков и 5 школ.
— Таких темпов строительства школ Челябинская область еще не знала. Президент России Владимир Путин поставил задачу ликвидировать нехватку мест в дошкольных учреждениях до 2021 г. Мы активно работаем над решением этой проблемы, — сказал губернатор Борис Дубровский.
К 2025 году регион должен перейти в одну смену обучения в школах.
Все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Нехватка мест в яслях закрыта на 74%. В З2018-2019 гг будет создано 2,5 тыс мест в детсадах.
Новые школы в Магнитогорске и микрорайонах Парковый и Ньютон Челябинска созданы по новым образовательным стандартам. Здесь с 8 класса для каждого ученика выстраивается индивидуальная образовательная программа с предпрофильным углубленным изучением предметов по выбору.
Кстати, в нынешнем году 160 школьников в регионе сдали ЕГЭ с максимальным результатом — это рекордное число стобалльников в Челябинской области за пять лет.