2018-10-31T04:42:13+03:00
Общество

Активное долголетие: продолжительность жизни в Челябинской области за четыре года выросла до 71,5 года

Следующий рубеж — 74 года
Ольга АНТОНОВА
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Продолжительность жизни южноуральцев растет. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ.Продолжительность жизни южноуральцев растет. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ.
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За четыре года в регионе открылось несколько крупных медицинских учреждений: перинатальный центр, поликлиника областного онкодиспансера, поликлиника областной клинической больницы. В районах в 2018 г открыто 30 фельдшерско-акушерских пункта. Растет зарплата врачей. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи возросло в полтора раза, а продолжительность жизни выросла с 69,7 до 71,5 лет.

— Задача социального блока правительства — увеличить продолжительность жизни южноуральцев: к 2020 году — до 74 лет. Нужна такая система оказания медицинской помощи, чтобы у нас лечились не только жители Челябинской области, но и приезжали на лечение из других регионов, — подчеркивает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По принципам «бережливых поликлиник» работают областные больницы №2, 3 и 4, городские больницы №8 и 11, в городской поликлинике №8, детские городские поликлиники №8 и 9. Время работы врача с пациентами здесь увеличилось вдвое, а время оформления записи на прием к врачу сократилось в 5 раз.

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