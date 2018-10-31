Челябинская область получит 14 автомобилей «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 04:42 2018-10-31T04:42:52+03:00

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На новые машины, соответствующие новому ГОСТу, средства выделил федеральный бюджет. ГОСТ предъявляет строгие требования к безопасности и комфорту.

Кроме того, в нынешнем году, по решению губернатора Бориса Дубровского, из бюджета региона выделено 4 млн руб на покупку двух санитарные машины и одного автомобиля скорой медицинской помощи (он направлен в Чесму).

— Кареты «скорой» должны оперативно приступить к работе. Особенно в тех муниципалитетах, где в них остро нуждаются. Это требуется для развития образования и повышения качества медицинского обслуживания в крупных городах и на селе, — подчеркнул губернатор Дубровский.

Пар службы «скорой помощи» обновляется в регионе каждый год. В 2014 г за счет областного бюджета куплено четыре машины класса В и две машины класса А. Через год — 63 автомобиля «скорой», и тоже за счет областного бюджета. В 2016 г 34 автомобиля поступили в регион за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Год назад по решению губернатора на покупку 50 машин «скорой помощи» из областного бюджета было выделено более 114,5 млн руб. Еще 21 автомобиль был приобретен на федеральные деньги.