2018-10-31T04:14:24+03:00
Авто

Жители Челябинской области чуть не отравились парами автомобильной «незамерзайки»

В магазине им сказали: «Продавали и продавать будем»
Ирина КАРЕЛИНА
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Одним попадается замерзающая "незамерзайка", другим - и вовсе ядовито вонючая. Фото: Андрей ТепловОдним попадается замерзающая "незамерзайка", другим - и вовсе ядовито вонючая. Фото: Андрей Теплов
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Стеклоомывающая жидкость, а в народе просто «незамерзайка» — самый популярный товар среди автомобилистов в межсезонье. В соцсетях появились истории от жителей Челябинской области о некачественном и даже опасном для здоровья товаре.

— Внимание! Реальный риск массовых отравлений! 29 октября я приобрел «стеклоомывайку» в крупном сетевом магазине. Залил, брызнул на стекла пару раз, и в салон потянуло таким скверным и удушливым запахом... На следующий день я с семьей ехал в машине, и от этого запаха всем стало плохо. Чтобы не отравиться едкими парами (а в машине был ребенок!) пришлось открыть окна, — написал автомобилист Сергей в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Мужчина попытался вернуть опасный товар в магазин и убедить снять его с продажи. Понюхав открытую банку с жидкостью, администратор поморщилась, но ответила «продавали и продавать будем». Потому что у товара якобы есть и лицензии, и сертификаты. Однако, названные документы показать отказалась.

Кроме того, южноуральцы жалуются, что «незамерзайка» не выдерживает указанных температур (-30 градусов). Автомобилисты тестируют ее в своих морозильниках камерах. За пару часов жидкость замерзает при минус18 градусах Цельсия.

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