Макс Фадеев рассказал в своем инстаграме про граффити в Кургане

СЕГОДНЯ 01:48 2018-10-31T01:52:22+03:00

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В октябре уличные художники Кургана закрыли сезон портретом музыкального продюсера, композитора, автора песен, режиссера и актера Макса Фадеева. Талантливый артист родился и провел детство в Зауралье.

Портрет Фадеева в образе Морфеуса из «Матрицы» украсил коммуникационный ящик. Напомним, герой фильма предлагал выбрать красную или синюю таблетку. Фадеев предлагает выбрать, кто вы: орлы или вороны. Так называется одна из его песен.

Макс Фадеев оценил работу художников:

Макс Фадеев похвалил свой портрет в Кургане

— Признаться, не ожидал! Хоть и рассчитывал минимум на памятник или улицу в свою честь… но в родном городе и граффити рад, — написал он в своем инстаграме и выложил фото портрета.

В Магнитогорске даже холодной осенью продолжают рисовать лето. Фото: vk.com/vkmgn

Тем временем художники Магнитогорска и Челябинска, видимо, холодов не испугались и продолжают рисовать на осенних улицах по-летнему теплые картинки.

А это нв Челябинске. Фото: chelurban.ru

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