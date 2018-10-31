Фонарный столб упал на легковой автомобиль на парковке в Челябинской области

СЕГОДНЯ 03:15 2018-10-31T03:15:50+03:00

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Ситуация на фото вызывает у всех автомобилистов боль и недоумение. Фонарный столб упал прямо на автомобиль «Ниссан». Вылетели стекла, проломилась крыша. Случилось это 30 октября в Миассе на улице Ильмен-Тау. Легковушка стояла на парковке, где проводилось благоустройство.

— «Хорошенькое» начало ремонта стоянки. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Инспектора вызывали. Оформляли скорее всего как ДТП по вине самосвала, — написал Андрей Рогов в группе «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».

Как же такое могло произойти?

— Самосвал кузовом провод зацепил, когда высыпал щебень, и назад сдал, не опустив, — пояснил очевидец.

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