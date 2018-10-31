2018-10-31T04:28:44+03:00
Общество

Компания получила солидный штраф за то, что погасила долги вице-мэра Чебаркуля

Чиновника уволили и запретили занимать руководящие посты
Андрей АБРАМОВ
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Оплату штрафа расценили как взятку.Оплату штрафа расценили как взятку.
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ООО из Чебаркуля, которое занимается водоснабжением, оплатило штрафы вице-мэра города. Того наказали рублем за нарушения в сфере закупок. «Чебаркульское предприятие водоснабжения» заплатило за чиновника 15 тыс. руб. В обмен получило свою выгоду.

— Бывший заместитель мэра поспособствовал ему в заключении договоров аренды городского имущества без проведения конкурса, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Год назад суд признал вину вице-мэра. С работы того уволили, наказали штрафом и запретили 2,5 года быть руководителем на госслужбе. Не забыли и про ООО. Мировой суд недавно вынес решение о штрафе в 500 тыс. руб.

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