Подследственный депутат Пязок вернул на счета компании более 172 млн рублей
Учредитель строительной компании «Речелстрой» депутат Андрей Пязок перевел на счета более 172 млн рублей. Так он возместил ущерб по уголовным делам о мошенничестве и нарушении в долевом строительстве. Пязок проходит обвиняемым по соответствующим статьям УК. От его махинаций признаны виновными около 1 400 дольщиков, которые уже два года не могут дождаться свои квартиры в микрорайоне Челябинска Чурилово.
— Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, — сообщили в пресс-службе СКР.
Пязока задержали в декабре прошлого года и отправили в изолятор. Несколько раз он пытался обжаловать решение о лишении свободы. Говорил, что так ему будет легче влиять на дела компании, а значит и помочь обманутым дольщикам.
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