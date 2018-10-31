2018-10-31T04:38:59+03:00
Общество

Подследственный депутат Пязок вернул на счета компании более 172 млн рублей

Сыщики сообщили, что расследование дела близится к концу
Андрей АБРАМОВ
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Учредитель строительной компании «Речелстрой» депутат Андрей Пязок перевел на счета более 172 млн рублей. Так он возместил ущерб по уголовным делам о мошенничестве и нарушении в долевом строительстве. Пязок проходит обвиняемым по соответствующим статьям УК. От его махинаций признаны виновными около 1 400 дольщиков, которые уже два года не могут дождаться свои квартиры в микрорайоне Челябинска Чурилово.

— Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, — сообщили в пресс-службе СКР.

Пязока задержали в декабре прошлого года и отправили в изолятор. Несколько раз он пытался обжаловать решение о лишении свободы. Говорил, что так ему будет легче влиять на дела компании, а значит и помочь обманутым дольщикам.

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