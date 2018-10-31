Борис Дубровский рассказал, что его раздражает в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-31T09:46:22+03:00

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На пресс-конференции 31 октября губернатора спросили, гуляет ли он в Челябинске. Борису Дубровскому задали вопросы: нравится ли ему город и когда улицы изменятся.

— Центр Челябинска изменится к 2020 году. Далее, в районах, перемены начнутся, как круги по воде. Раздражает ли меня нынешнее положение? Да: хаотичная застройка, бардак в рекламе, газоны, озеленение. Но все это — вчерашний день. Будет трудно. Когда начнем работать с киосками, будет так же, как со свалкой. Но иначе никак, — заявил губернатор Челябинской области.

Напомним, власти планируют провести саммит ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске. Для этого в центре города построят конгресс-холл. Также в планах закупить новые автобусы для общественного транспорта и убрать все лишние киоски и вывески с гостевых маршрутов.