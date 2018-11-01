В Челябинской области детям, чтобы попасть в садик и школу, приходится проползать под вагонами

СЕГОДНЯ 04:38 2018-11-01T04:38:50+03:00

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От этих кадров многие родители схватились за голову. Жительница Челябинской области выложила в соцсети фотоснимки, на которых она с ребенком переходит железную дорогу. А точнее переползает.

— Полгода назад мы купили жилье в Магнитогорске на станции Гумбейка. Все было хорошо, пока не начали водить ребенка в детский сад. Проблема в том, что на станции всегда стоят составы. Даже в том месте, где положено переходить пути. Мы с детьми постоянно пролезаем под вагонами. Ребенок уже несколько раз ударялся головой. Жители деревни жаловались, но все без толку, — анонимно написала местная жительница в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

Местные научились ловко ыскакивать из-под движущихся вагонов. Фото: vk.com/magnitkacity

Подписчики группы в шоке: «Дурость!», «Безответственность!», «У вас, что, дети запасные?!»… Бетонный настил на фото — это служебный проход, не предназначенный для всех подряд. Поэтому автору поста советуют пройти несколько метров и перейти по специальному переходу, например, по мосту. Или хотя бы обходить состав. Вот только все не так просто...

— Никакого моста там никогда не было и нет. Обойти составы обычно невозможно: конца и края им не видно, это вам не электричка. Раньше хоть проход для людей оставляли, а потом сплошняком все стали закрывать. Альтернатива — только идти до самого перехода по комням (многие с коляской или санками), а там еще и машины. Поэтому всю жизнь так все лазают. Детей учат: горит красный — можно лезть, а если зеленый — подождать надо, — отвечают местные жители.

Но ведь безопасность превыше всего. А если состав тронется…

— Было и такое. У жителей этой станции есть определенный навык и тренировка быстро выскакивать из под вагона, — написала Алена Чапайкина.

Дорожку перекрывают вагоны. Фото: vk.com/magnitkacity

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