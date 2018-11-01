В Челябинской области в подъездах вешают картины и белоснежные занавески.

СЕГОДНЯ 04:39 2018-11-01T04:40:22+03:00

Но не всем удается сохранить этот домашний уют

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Этот подъезд в Челябинской области хочется назвать питерским словом «парадная». Картины на стенах, белоснежные занавески на окнах, коврики, цветы, чистота кругом… И это в самом обычном доме, без консьержа и охраны. Видео выложил в соцсети житель Копейска. Оно снято в доме по адресу ул. Жданова, 27.

В комментариях пользователи соцсети пишут, что видели подобное во многих подъездах. Но не всем удается сохранить эту красоту.

— Скорее всего, управленцы — сами жильцы. Все в наших руках! Мы тоже так можем. Вот только у нас в доме много бандитов, ничего не сохранится, — прокомментировала Наталья Потапова.

— Ни так давно переехали в новый дом. У нас пятый этаж — последний. Повесила картину, наставила цветов. Уже на другой день ничего этого не было! Много зависит от самих жильцов, — написала Наталья Лонина.

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