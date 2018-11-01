Ларек с шаурмой обезобразил исторический вид в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:30 2018-11-01T05:31:52+03:00

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Брянский мост, соединяющий центр Усть-Катава с поселком Шубино, обезображен появившимся сбоку ларьком, сообщает читатель газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

В августе 1941 года в Усть-Катав эвакуировали механический завод из Брянска. Часть рабочих с семьями расселили в домах-времянках на одном берегу Юрюзани, другу — в Шубино. Чтобы люди могли сводобно общаться, а главное — ходить на работу, и построили этот мост, получивший название Брянский. Сегодня мост исключительно пешеходным, его признали объектом культурного наследия регионального значения.

— В минувшие выходные под боком моста появился ларек с шаурмой. Теперь панорамный вид памятника культуры испорчен. Гости города будут фотографироваться не на фоне одного из брендов Усть-Катава, а на фоне ларька с шаурмой. Кстати, администрации округа разрешение на установку ларька не давала, — рассказал наш собеседник.

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