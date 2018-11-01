В Юрюзани Челябинской области новый мэр

СЕГОДНЯ 06:41 2018-11-01T06:41:48+03:00

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В среду, 31 октября, Совет депутатов Юрюзани утвердил нового градоначальника. Этот пост занял врио главы муниципального образования Юрий Бобылев.

Место местного мэра стало вакантным после того, как предыдущий глава муниципалитета Сергей Замятин получил неудовлетворительную оценку своей работы от народных избранников. Бывший мэр тогда отказался давать отчет о том, что сделано им на высоком посту. В итоге Замятину пришлось покинуть кабинет градоначальника.

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