Больше ста новогодних сюжетов в открытках пришли на почты Челябинской области
В почтовые отделения области поступили открытки, посвященные Новому году, сообщает пресс-служба Челябинского отделения «Почты России».
Открытки разные: есть квадратные, евро-формата, на матовой бумаге и на глянце, с тиснением блестками и фольгой, есть рельефные. В этом году конкуренцию Деду Морозу и другим персонажам, изображаемым на открытках, составит поросенок, ведь 2019 год по китайскому гороскопу — год свиньи. Также почтовики предлагают челябинцам хорошую подборку открыток для деловых партнеров. Они отличаются строгим дизайном и наличием государственной символики.
— Начиная с 18 ноября, а эта дата считается официальным Днем рождения Деда Мороза, жители области смогут погасить почтовую продукцию специальным праздничным штемпелем, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе.
Так выглядит праздничный штемпель.
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