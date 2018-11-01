2018-11-01T08:05:51+03:00
Общество

Больше ста новогодних сюжетов в открытках пришли на почты Челябинской области

А в день рождения Деда Мороза их проштампуют специальным штемпелем
Лидия ПЕСКОВА
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На многих открытках есть символ грядущего года - поросенок.На многих открытках есть символ грядущего года - поросенок.
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В почтовые отделения области поступили открытки, посвященные Новому году, сообщает пресс-служба Челябинского отделения «Почты России».

Открытки разные: есть квадратные, евро-формата, на матовой бумаге и на глянце, с тиснением блестками и фольгой, есть рельефные. В этом году конкуренцию Деду Морозу и другим персонажам, изображаемым на открытках, составит поросенок, ведь 2019 год по китайскому гороскопу — год свиньи. Также почтовики предлагают челябинцам хорошую подборку открыток для деловых партнеров. Они отличаются строгим дизайном и наличием государственной символики.

— Начиная с 18 ноября, а эта дата считается официальным Днем рождения Деда Мороза, жители области смогут погасить почтовую продукцию специальным праздничным штемпелем, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе.

Так выглядит праздничный штемпель.

Так выглядит праздничный штемпель.

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