2018-11-01T08:24:59+03:00
Общество

На горнолыжный курорт под Миассом опять запустят скоростной поезд «Снегирь»

В прошлом году на нем прокатились более десяти тысяч жителей Челябинска
Лидия ПЕСКОВА
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Добраться до гор станет легче.Добраться до гор станет легче.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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С 1 декабря на горнолыжный курорт под Миассом «Солнечная долина» опять начнет бегать скоростной поезд «Снегирь», сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Состав будет ходить по выходным и праздничным дням, а его отправление и прибытие будут привязаны к рейсам автобуса, что идет в горы.

Из Челябинска состав отправят в 08.35 (время местное), а в Миасс он прибудет уже в 09.50. Автобус на курорт отправляется в 10.10.

В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» выезжает в 16.20. Поезд из Миасса отправляется в 17.12 и прибывает в Челябинск в 18.28.

Билеты на поезд, автобус, а также ски-пасс можно купить единым пакетом в кассах пригородного вокзала в Челябинске. В прошлом году удобным маршрутом воспользовались более 10 тысяч человек.

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