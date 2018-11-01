Из-за перевернувшейся на путях иномарки в Челябинске остановились трамваи
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском районе города в четверг, 1 ноября, сообщают очевидцы.
На остановке «Политехникум», напротив дома по ул. Гагарина, 1, БМВ вылетел на трамвайные пути. Автомобиль перевернулся на крышу, после чего движение трамваев остановилось.
В салоне иномарки в момент ДТП находилась компания из трех человек. Все они были пьяными.
— Все пассажиры автомобиля госпитализированы. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в компании «ЧелябГЭТ».
Движение трамваев уже восстановлено. Чтобы подобное не повторилось, трамвайные пути на этой остановке пообещали огородить.
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