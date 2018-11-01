Из-за перевернувшейся на путях иномарки в Челябинске остановились трамваи

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-01T09:39:19+03:00

Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел на рельсы

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском районе города в четверг, 1 ноября, сообщают очевидцы.

На остановке «Политехникум», напротив дома по ул. Гагарина, 1, БМВ вылетел на трамвайные пути. Автомобиль перевернулся на крышу, после чего движение трамваев остановилось.

В салоне иномарки в момент ДТП находилась компания из трех человек. Все они были пьяными.

— Все пассажиры автомобиля госпитализированы. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в компании «ЧелябГЭТ».

Движение трамваев уже восстановлено. Чтобы подобное не повторилось, трамвайные пути на этой остановке пообещали огородить.

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