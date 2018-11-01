2018-11-01T09:39:52+03:00
Общество

В Кургане ветеринары спасли кота, который проглотил хозяйский крестик

Горожане шутят — хвостатого бес попутал
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Как Васька умудрился проглотить крестик непонятно. Фото: Управление ветеринарии Курганской области.Как Васька умудрился проглотить крестик непонятно. Фото: Управление ветеринарии Курганской области.
Изменить размер текста:

Ни с того ни с сего черный кот Василий занемог. Перестал есть, лежал и жалобно мяукал. Хозяева привезли его к ветеринарам.

— Врачи поставили предварительный диагноз: инородное тело в желудке. Сделали рентген и удивились — в животе у Василия был крестик, — рассказали в Управлении ветеринарии Курганской области.

Кота прооперировали, достали предмет. Василий быстро пошел на поправку.

Сейчас он дома, хозяева не спускают с него глаз. Убирают подальше мелкие предметы и смотрят, как бы чего еще несъедобного не проглотил.

История произошла под Хэллоуин. Курганцы шутят в соцсетях, Василия бес попутал. Но теперь он «крещеный» и никакие напасти ему не страшны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинский театр оперы и балета покажет лучшие театральные костюмы разных лет
На качество благоустройства дворов в Челябинске можно жаловаться на «горячую линию»
Из-за перевернувшейся на путях иномарки в Челябинске остановились трамваи
На горнолыжный курорт под Миассом опять запустят скоростной поезд «Снегирь»
Больше ста новогодних сюжетов в открытках пришли на почты Челябинской области
Стало известно, какие черты характера присущи жителям Челябинска
В Юрюзани Челябинской области новый мэр
Жители Челябинской области спасли кота, запертого в закрывшемся магазине
Ларек с шаурмой обезобразил исторический вид в Челябинской области
В Челябинской области в подъездах вешают картины и белоснежные занавески
В Челябинской области детям, чтобы попасть в садик и школу, приходится проползать под вагонами