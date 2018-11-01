В Кургане ветеринары спасли кота, который проглотил хозяйский крестик
Ни с того ни с сего черный кот Василий занемог. Перестал есть, лежал и жалобно мяукал. Хозяева привезли его к ветеринарам.
— Врачи поставили предварительный диагноз: инородное тело в желудке. Сделали рентген и удивились — в животе у Василия был крестик, — рассказали в Управлении ветеринарии Курганской области.
Кота прооперировали, достали предмет. Василий быстро пошел на поправку.
Сейчас он дома, хозяева не спускают с него глаз. Убирают подальше мелкие предметы и смотрят, как бы чего еще несъедобного не проглотил.
История произошла под Хэллоуин. Курганцы шутят в соцсетях, Василия бес попутал. Но теперь он «крещеный» и никакие напасти ему не страшны.
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