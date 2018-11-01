На качество благоустройства дворов в Челябинске можно жаловаться на «горячую линию»

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-01T10:19:27+03:00

Если что-то не нравится в новом дворе - жалуйтесь на здоровье! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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«Горячая линия» по вопросам благоустройства и ремонта дворов открыли в Челябинске по поручению главы города Евгения Тефтелева, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь жители города могут высказать свои претензии по качеству работ, проведенных у них во дворе. Проблемные адреса проверят, а жалобы населения обобщат и изучат. Нерадивых подрядчиков привлекут к ответственности.

«Горячая линия» работает по телефону 216-47-44.