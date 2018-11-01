На выставке в Челябинске покажут костюмы Евгения Онегина и короля Сигизмунда
Театр оперы и балета им. Глинки готовит выставку театральных костюмов. Костюмеры достанут шикарные наряды из гардероба и выставят их на всеобщее обозрение уже в ноябре. Платье Мюзетты, фрак Евгения Онегина, плащ короля Сигизмунда, балетная пачка Коломбины — и еще многие другие. Всего около 30 нарядов разных лет, в которых выступали артисты на челябинской сцене.
— Для выставки все костюмы были отреставрированы, — отмечает заслуженный работник культуры России, художник-декоратор Римма Кириллова. — Например, шубу Хованского с постановки 1979 года «Хованщина» мы украсили мехом и изготовили к ней головной убор.
Вот такую красоту смогут увидеть посетители. Фото: пресс-служба театра.
Также в экспозиции будет представлен старинный царский костюм. Он был оставлен в дар челябинским художникам-декораторам Большим театром и служил образцом росписи тканей.
Выставка разместится в фойе третьего этажа. Точную дату выставки организаторы пока не называют.
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