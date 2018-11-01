Абонентов становится больше, выручка растет: Тele2 подвела итоги III квартала 2018 года

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-01T11:51:37+03:00

По всем показателям наблюдается рост

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Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности за III квартал 2018 года.

Выручка выросла на 15,4% в сравнении с III кварталом 2017 года и достигла 37,3 млрд рублей.

Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) составил 12,3 млрд рублей − увеличился на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель рентабельности EBITDA достиг 32,9%, увеличившись на 7,1 п. п. по сравнению с III кварталом 2017 года.

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2017 года на 78,3%. Соотношение CAPEX к выручке составило 11,8%.

Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей.

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 36,2% и достиг значения 2,9.

В III квартале 2018 года Tele2 также достигла следующих ключевых операционных показателей:

— квартальный отток абонентов сократился на 0,4п. п. и составил 9,1%;

— средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,7% по сравнению с III кварталом 2017 года;

— количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 28,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

— И в третьем квартале Tele2 демонстрирует уверенные темпы роста бизнеса, — комментирует генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. — Таких результатов удалось достичь за счет структурного улучшения абонентской базы, увеличения доли активных интернет-пользователей и повышения лояльности клиентов. Также нам помогает стратегия «Другие правила», позволяющая Tele2 оставаться любимым оператором для клиентов.