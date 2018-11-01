2018-11-01T12:16:26+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из-за ураганного ветра

В МЧС просят южноуральцев закрыть все окна и избегать деревьев
Сергей УФИМЦЕВ
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Ветер усилится до 21 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА.Ветер усилится до 21 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА.
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Синоптики прогнозируют в Челябинской области сильный ветер до 21 м/с в пятницу, 2 ноября. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Из-за сильного ветра повышается вероятность возникновения аварий на линиях электропередач. Возможны вал деревьев и падение рекламных щитов, — заявили в МЧС.

Жителям советуют закрыть все окна в квартирах перед уходом на работу. На улице лучше обходить стороной деревья, рекламные щиты и растяжки.

По данным синоптиков, 2 ноября в Челябинске также ожидаются мокрый снег с дождем и гололедица.

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