Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из-за ураганного ветра

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-01T12:16:26+03:00

В МЧС просят южноуральцев закрыть все окна и избегать деревьев

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют в Челябинской области сильный ветер до 21 м/с в пятницу, 2 ноября. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Из-за сильного ветра повышается вероятность возникновения аварий на линиях электропередач. Возможны вал деревьев и падение рекламных щитов, — заявили в МЧС.

Жителям советуют закрыть все окна в квартирах перед уходом на работу. На улице лучше обходить стороной деревья, рекламные щиты и растяжки.

По данным синоптиков, 2 ноября в Челябинске также ожидаются мокрый снег с дождем и гололедица.