Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-01T13:03:29+03:00

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Утром 1 ноября в Челябинске горела десятиэтажка на Салавата Юлаева. Пожар начался в квартире на четвертом этаже. Дома одни были два брата 6 и 8 лет. Они прибежали за помощью к соседке, чтобы та позвонила в 01.

Очень скоро дым заполонил подъезд. Жильцы не могли спуститься. Поэтому первым делом начальник пожарного караула распорядился вывести людей.

— Двух женщин пожарные вывели при помощи спасательных комплектов с 5 и 8 этажей по лестницам. 10-летнюю девочку с балкона последнего этажа пришлось спускать на автолестнице. Благодаря профессиональным действиям сотрудников спасательная операция заняла считанные минуты, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Выгорели 20 «квадратов» квартиры. Огонь тушили почти 40 минут. Что стало причиной возгорания, выяснят дознаватели МЧС и полиция.

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