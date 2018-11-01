Из здания правительства Челябинской области эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-01T13:22:58+03:00

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Днем 1 ноября из здания правительства Челябинской области на Цвиллинга, 27 эвакуировали сотрудников. Чиновникам дали одеться и попросили побыстрее покинуть здание. На месте работают полиция и МЧС.

Пока что официальная информация недоступна. Источники в силовых структурах также затрудняются сказать, учения ли это или существует реальная опасность.

В это же время работников администрации Советского района также попросили проследовать на улицу. «Комсомольская правда» — Челябинск» следит за ситуацией.

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