Неизвестный сообщил о бомбе в здании правительства Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-01T13:41:37+03:00

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1 ноября аноним позвонил в администрацию Челябинской области и сообщил о взрывном устройстве в здании. Сотрудников срочно эвакуировали.

— Это не учения, — сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Работники здания ждут на улице. Известно, что губернатора на рабочем месте не было. Он уехал на совещание.

Подобный звонок поступил и в администрацию Советского района. В зданиях работают взрывотехники. На месте дежурят пожарные расчеты и скорая.

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