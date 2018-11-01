Неизвестный сообщил о бомбе в здании правительства Челябинской области
1 ноября аноним позвонил в администрацию Челябинской области и сообщил о взрывном устройстве в здании. Сотрудников срочно эвакуировали.
— Это не учения, — сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Работники здания ждут на улице. Известно, что губернатора на рабочем месте не было. Он уехал на совещание.
Подобный звонок поступил и в администрацию Советского района. В зданиях работают взрывотехники. На месте дежурят пожарные расчеты и скорая.
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