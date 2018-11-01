2018-11-01T15:09:11+03:00
Происшествия

Телефонные террористы вновь атаковали правительственные здания Челябинска из-за рубежа

Для сообщения о бомбе использовали IP-телефонию
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Дмитрий ФедечкинФото: Дмитрий Федечкин
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Звонки о взрывных устройствах в правительстве Челябинской области и администрации Советского района пришли из-за рубежа. Кто-то использовал IP-телефонию — интернет-соединение, чтобы сообщить информацию о бомбе. При таком способе связи вычислить звонившего проблематично, даже для спецслужб. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник.

Взрывчатки в зданиях не нашли. Эвакуированным сотрудникам разрешили вернуться на рабочие места. Губернатор Борис Дубровский сегодня работает в Екатеринбурге.

В прошлом году по Челябинску прокатилась серия анонимных звонков. В течение нескольких дней неизвестные «минировали» десятки магазинов, кафе и ресторанов Челябинска. Атаке подверглись также правительственные здания. Вычислить звонивших тогда не удалось. По одной из версий это были сверхсекретные учения, о которых не знали даже самые высокие руководители региона.

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