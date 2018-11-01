2018-11-01T15:33:36+03:00
Происшествия

Жительница Кургана напала на охранника, который запретил ей закрыть собаку в камере хранения

Собачница порезала его разбитой бутылкой
Валентина ВАГАНОВА
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Нападавшую осудили сразу по двум статьям.Нападавшую осудили сразу по двум статьям.Фото: Евгения ГУСЕВА
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История произошла в одном из местных магазинов. Охранник сделал замечание покупательнице, которая пыталась закрыть свою собаку в камере хранения. Слово за слово — собачница вспыхнула. Схватила бутылку, ударила о стену и бросилась с разбитым горлышком на охранника.

За такую выходку на 37-летнюю дебоширку возбудили уголовное дело по двум статьям: за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство. Выяснилось также, что она была выпившей.

— Суд, признал ее виновной и назначил наказание — год лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, — рассказали в прокуратуре Курганской области.

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