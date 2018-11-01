В Челябинске начальник городского управления культуры ушел в отставку

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-01T15:30:02+03:00

Дмитрий Назаров отвечал за праздники и библиотеки почти пять лет

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До того, как занять пост крупного чиновника администрации Челябинска, Дмитрий Назаров руководил кино-театральным центром «Спартак». Уже работая в администрации, Назаров отвечал за организацию общегородских праздников, работу библиотек, парков и пр. При нем, например, разразился бунт библиотекарей. Обычно тихие сотрудники читальни в центре города возмутились планам закрытия одного из отделов книгохранилища по ул. Коммуны. Чиновник тогда пообещал не отдавать помещение коммерсантам.

Есть версия, что Назаров покинул пост из-за проблем со здоровьем. Что уже на следующей неделе он ложится на кардиообследование.

Однако, по данным источника в правоохранительных органах, отставка Назарова связана со скандальной застройкой берега озера Увильды. Почти десять лет назад, на посту руководителя кинотеатрального центра «Спартак», он получил лакомый участок под строительство детского оздоровительного лагеря. Но дети на свежем воздухе так ни разу и не появились. На месте корпусов отстроили элитные коттеджи.

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