2018-11-01T15:30:02+03:00
Общество

В Челябинске начальник городского управления культуры ушел в отставку

Дмитрий Назаров отвечал за праздники и библиотеки почти пять лет
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

До того, как занять пост крупного чиновника администрации Челябинска, Дмитрий Назаров руководил кино-театральным центром «Спартак». Уже работая в администрации, Назаров отвечал за организацию общегородских праздников, работу библиотек, парков и пр. При нем, например, разразился бунт библиотекарей. Обычно тихие сотрудники читальни в центре города возмутились планам закрытия одного из отделов книгохранилища по ул. Коммуны. Чиновник тогда пообещал не отдавать помещение коммерсантам.

Есть версия, что Назаров покинул пост из-за проблем со здоровьем. Что уже на следующей неделе он ложится на кардиообследование.

Однако, по данным источника в правоохранительных органах, отставка Назарова связана со скандальной застройкой берега озера Увильды. Почти десять лет назад, на посту руководителя кинотеатрального центра «Спартак», он получил лакомый участок под строительство детского оздоровительного лагеря. Но дети на свежем воздухе так ни разу и не появились. На месте корпусов отстроили элитные коттеджи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Кургана напала на охранника, который запретил ей закрыть собаку в камере хранения
Телефонные террористы вновь атаковали правительственные здания Челябинска из-за рубежа
Неизвестный сообщил о бомбе в здании правительства Челябинской области
Из здания правительства Челябинской области эвакуировали людей
Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара в Челябинске
Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из-за ураганного ветра
Абонентов становится больше, выручка растет: Тele2 подвела итоги III квартала 2018 года
На выставке в Челябинске покажут костюмы Евгения Онегина и короля Сигизмунда
На качество благоустройства дворов в Челябинске можно жаловаться на «горячую линию»
В Кургане ветеринары спасли кота, который проглотил хозяйский крестик
Из-за перевернувшейся на путях иномарки в Челябинске остановились трамваи
На горнолыжный курорт под Миассом опять запустят скоростной поезд «Снегирь»
Больше ста новогодних сюжетов в открытках пришли на почты Челябинской области
Стало известно, какие черты характера присущи жителям Челябинска
В Юрюзани Челябинской области новый мэр
Жители Челябинской области спасли кота, запертого в закрывшемся магазине
Ларек с шаурмой обезобразил исторический вид в Челябинской области
В Челябинской области в подъездах вешают картины и белоснежные занавески
В Челябинской области детям, чтобы попасть в садик и школу, приходится проползать под вагонами