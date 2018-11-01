2018-11-01T16:56:54+03:00
Общество

Денис Мацуев поздравил жителей Челябинска с обретением симфонического оркестра

И выразил благодарность губернатору области за волевое решение
Лидия ПЕСКОВА
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Денис Мацуев.Денис Мацуев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный пианист Денис Мацуев поздравил Челябинск с появлением симфонического оркестра на своих страничках в социальных сетях.

— Очень надеюсь, что у челябинского симфонического оркестра будет большое будущее. Челябинск достоин иметь собственный симфонический оркестр. И вот справедливость восторжествовала. Мы с этим оркестром обязательно выступим. Вполне возможно, уже весной этого сезона, — написал в своих постах Мацуев.

Помимо этого, артист выразил благодарность губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, который и подписал указ о создании симфонического оркестра.

Напомним, принято решение, что симфонический будет создан на базе филармонического оркестра «Классика», которым руководит заслуженный артист России Адик Абдурахманов.

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