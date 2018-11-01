Пассажир забрал у подвезшего его таксиста 2,5 тыс. рублей в Челябинске
Вечером, 29 октября, а отдел полиции Курчатовского района обратился водитель такси из Челябинска. Он рассказал, что пассажир, угрожая ножом, забрал у него все выручку — 2,5 тыс. рублей, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Наряд полиции, патрулировавший в тот вечер местность, нашел подъезд, где скрылся преступник. Опросив соседей, силовики узнали, в какой квартире он живет. Однако двери он не открывал. Силовикам через дверь пришлось вести долгие переговоры. В итоге грабитель все-таки впустил полицейских квартиру и был задержан и заключен под стражу. Похищенные деньги у него забрали.
Грабитель оказался ранее судимым жителем города. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Преступнику грозит реальное лишение свободы сроком до десяти лет.
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