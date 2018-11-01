2018-11-01T18:10:12+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области купил ноутбук в интернете и потерял 50 тыс. рублей

Преступников уже ищут
Лидия ПЕСКОВА
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Житель Озерска заявил в полицию, что его обманули мошенники по интернету. 49-летний мужчина купил ноутбук в интернет-магазине, однако остался и без товара, и без денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В октябре наш земляк выбрал компьютер по выгодной цене с бесплатной доставкой. И, пройдя регистрацию на сайте интернет-магазина, оплатил полную стоимость покупки — около 50 тысяч рублей.

— Сначала потерпевшему пришло извещение, что товар отдан в погрузку. Однако позже поступило второе сообщение, что оплата ноутбука не прошла. Его аккаунт тут же заблокировали, а контактный телефон онлайн-магазина не отвечал, — уточняют подробности в ведомстве.

По факту мошенничества в сети возбуждено уголовное дело. Преступников уже ищут. Им грозит реальный срок — до пяти лет колонии.

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