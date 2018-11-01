2018-11-01T19:11:11+03:00
Происшествия

Лже-минера правительства области задержали в Челябинске

Им оказался обиженный на чиновников пьяный мужчина
Лидия ПЕСКОВА
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Стало известно, что в Челябинске силовики задержали мужчину, который сообщил о бомбе, заложенной в правительстве области, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

По данным редакции, лже-минер — житель Челябинска. Из-за чего-то он обижен на местных чиновников, вот и решил таким образом им отомстить, когда выпил. Злоумышленник сообщил о бомбах, которые, якобы, заложены в правительстве области, в администрации Советского района и в комитете по управлению имуществом администрации города.

Взрывных устройств нигде не нашли.

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