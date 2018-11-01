2018-11-01T19:15:53+03:00
Спорт

Гол Шарова принес «Трактору» победу в матче с «Барысом»

Челябинцы сумели выиграть в Астане в овертайме
Алексей МИКУШИН
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Болельщики.Болельщики.
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Такие матчи и болельщики, и спецы называют не иначе, как «качели». Это, когда то одна, то другая команда ведут в счете, и исход матча непредсказуем. «Трактор» поначалу уступал, потом забросил три безответные шайбы. Но при счете 3:1 челябинцы за минуту до конца третьего периода умудрились пропустить две шайбы. Ничейный результат в основное время. А в овертайме «Трактор» таки добивается победы. Решающая шайба на счету Александра Шарова. Голами в составе черно-белых также отметились Энлунд. Глинкин и Рыбаков.

«Трактор» вернул должок «Барысу»: пару недель назад астанинцы в Челябинске переиграли «медведей» в овертайме.

— Был тяжелый матч. Мы забросили хорошие голы. Гости сравняли счет, но мы не бросили играть, хоть и было психологически тяжело. Собрались и довели дело до победы, — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Отметим, что после этого матча «Трактор» поднялся на девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

4 ноября дома челябинцы сыграют с ХК «Сочи». Кстати, на выезде «Трактор» одолел сочинцев в овертайме (4:3).

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