Верховный Суд запретил свозить челябинский мусор в Полетаево

1 Нояб. 23:07 2018-11-01T23:07:00+03:00

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1 ноября Верховный суд РФ встал на сторону жителей поселка Полетаево Челябинской области. Фемида поддержала решение Челябинского областного суда о запрете размещения твердых коммунальных отходов Челябинского «мусорного» кластера на полигоне в Полетаево. До того, 15 мая, суд первой инстанции признал территориальную схему размещения ТКО противоречащей федеральному законодательству.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» депутат Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова, опротестовывали жители пригородного поселка терсхему потому, что емкость полигона не соответствовала объему мусора.

— В 2016 году региональным минэкологии была утверждена терсхема, про которой на сельский полигон свозились бы отходы большого города. Это недопустимо, — говорит Кудашова.

Впрочем, в минэкологии заявляют, что недочеты в терсхеме исправлены, что емкость полигона увеличена, что он лицензирован для приема ТКО Челябинского «мусорного» кластера. Челябинская городская свалка закрыта, постоянный полигон строится в Чишме.

Но у экоактивистов есть на это ответ. Они оспаривают нынешнюю терсхему в областном суде.

— Первое заседание в областном суде позади. Сейчас мы приложим к иску решение Верховного Суда, — говорит Кудашова.