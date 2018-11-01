2018-11-01T23:07:00+03:00
Общество

Верховный Суд запретил свозить челябинский мусор в Полетаево

Территориальная схема признана не соответствующей федеральному законодательству
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Полигон в Полетаево принимает отходы Челябинского мусорного кластера.Полигон в Полетаево принимает отходы Челябинского мусорного кластера.
Изменить размер текста:

1 ноября Верховный суд РФ встал на сторону жителей поселка Полетаево Челябинской области. Фемида поддержала решение Челябинского областного суда о запрете размещения твердых коммунальных отходов Челябинского «мусорного» кластера на полигоне в Полетаево. До того, 15 мая, суд первой инстанции признал территориальную схему размещения ТКО противоречащей федеральному законодательству.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» депутат Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова, опротестовывали жители пригородного поселка терсхему потому, что емкость полигона не соответствовала объему мусора.

— В 2016 году региональным минэкологии была утверждена терсхема, про которой на сельский полигон свозились бы отходы большого города. Это недопустимо, — говорит Кудашова.

Впрочем, в минэкологии заявляют, что недочеты в терсхеме исправлены, что емкость полигона увеличена, что он лицензирован для приема ТКО Челябинского «мусорного» кластера. Челябинская городская свалка закрыта, постоянный полигон строится в Чишме.

Но у экоактивистов есть на это ответ. Они оспаривают нынешнюю терсхему в областном суде.

— Первое заседание в областном суде позади. Сейчас мы приложим к иску решение Верховного Суда, — говорит Кудашова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гол Шарова принес «Трактору» победу в матче с «Барысом»
Лже-минера правительства области задержали в Челябинске
Взрывотехники не нашли бомбу в правительстве Челябинской области
Возглавлявшему управление культуры Челябинска Дмитрию Назарову предъявили обвинение в мошенничестве
Житель Челябинской области купил ноутбук в интернете и потерял 50 тыс. рублей
Пассажир забрал у подвезшего его таксиста 2,5 тыс. рублей в Челябинске
Денис Мацуев поздравил жителей Челябинска с обретением симфонического оркестра
Жительница Кургана напала на охранника, который запретил ей закрыть собаку в камере хранения
В Челябинске начальник городского управления культуры ушел в отставку
Телефонные террористы вновь атаковали правительственные здания Челябинска из-за рубежа
Неизвестный сообщил о бомбе в здании правительства Челябинской области
Из здания правительства Челябинской области эвакуировали людей
Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара в Челябинске
Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области из-за ураганного ветра
Абонентов становится больше, выручка растет: Тele2 подвела итоги III квартала 2018 года
На выставке в Челябинске покажут костюмы Евгения Онегина и короля Сигизмунда
На качество благоустройства дворов в Челябинске можно жаловаться на «горячую линию»
В Кургане ветеринары спасли кота, который проглотил хозяйский крестик
Из-за перевернувшейся на путях иномарки в Челябинске остановились трамваи
На горнолыжный курорт под Миассом опять запустят скоростной поезд «Снегирь»
Больше ста новогодних сюжетов в открытках пришли на почты Челябинской области
Стало известно, какие черты характера присущи жителям Челябинска
В Юрюзани Челябинской области новый мэр
Жители Челябинской области спасли кота, запертого в закрывшемся магазине
Ларек с шаурмой обезобразил исторический вид в Челябинской области
В Челябинской области в подъездах вешают картины и белоснежные занавески
В Челябинской области детям, чтобы попасть в садик и школу, приходится проползать под вагонами