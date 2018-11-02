В Челябинской области стоматолог во время приема ударила ребенка по губам

СЕГОДНЯ 04:25 2018-11-02T04:25:01+03:00

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Дети боятся ходить к стоматологу. А если врач еще и дерется… Неприятная ситуация, случившаяся в Челябинской области, попала в соцсети.

— 1 ноября водила ребенка к стоматологу. Во время лечения он укусил врача за палец, за что в ответ она ударила его по рту! Я была в шоке! Ребенок сидел у меня на коленях, поэтому я все видела. Когда я спросила, какого черта она ударила моего ребенка, она ответила, что ей же больно, он ее укусил! Представляете? Это ответ взрослой женщины! Детского стоматолога! Мой сын в ужасе выбежал из кабинета. Говорит, что больше не пойдет лечить зубки, потому что врачи дерутся, — эмоционально изложила Ирина Сайфуллина в группе «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».

В комментариях разгорелся спор. Кто-то называет автора поста «типичной яжематерью» с невоспитанным ребенком. И оправдывает врача: мол, рефлекс сработал. Другие уверены, что стоматолог неправа.

Среди комментирующих оказались и зубные врачи.

— Не так давно лечила стоматит девочке двух лет. Она стискивала зубы. Но у меня даже в мыслях не было ее лупить. Ей же больно и страшно! Ребенку, конечно, стоит объяснить, что он тоже не прав. А вот с таким врачом — не профессионалом — нужно серьезно разговаривать. Многие якобы специалисты, работающие с детьми, не умеют себя с ними вести! — написала Евгения Рахимова.

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