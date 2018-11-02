Жители Кургана устроили голубятню прямо в квартире многоэтажки

СЕГОДНЯ 04:25 2018-11-02T04:25:17+03:00

Сотни голубей залетают в окно на обед. Кадр из видео, vk.com/kurgan

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Дом по улице Карла Маркса в Кургане удивляет многих.

— Что тут вообще происходит? Кто-то открывает окно на пятом этаже, и голуби залетают туда воронкой, а потом по одному вылетают. Это продолжается около получаса, — написала в группе «Типичный Курган» в «ВКонтакте» Мария.

У подписчиков группы были интересные предположения.

— Люди могли уйти и случайно оставить окна открытыми, а на столе — открытый пакет с семечками. Голуби их чувствуют издалека, — написал Петр Кирин.

— Просто человеку пришло много писем. Это голубиная почта, — пошутил курганец с ником Santa Clays.

Правда оказалась не менее невероятной.

— Это мои соседи. Они постоянно кормят голубей прямо в квартире. Приходится часто мыть окна. Было бы неплохо, если бы голубей не было... в таком количестве, — деликатно написала Наталья Вольтер.

Комментаторы посочувствовали девушке и другим соседям любителей голубей.

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