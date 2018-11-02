2018-11-02T04:51:55+03:00
Общество

Заплутавшего пенсионера в Челябинской области нашли по следам на снегу

Он попросил помощи спасателей, но сам ослушался их советов
Андрей АБРАМОВ
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Пенсионер заблудился в Ильменском заповеднике.Пенсионер заблудился в Ильменском заповеднике.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Днем 31 октября в службу спасения Чебаркуля позвонил пенсионер. Рассказал, что заблудился в Ильменском заповеднике. Искать дедушку отправились две группы. Первая прочесывала местность на квадроциклах, вторая пошла пешком.

Спасатели обнаружили цепочку следов на первом снегу. Пенсионер не последовал просьбе спасателей оставаться на месте, и продолжал движение. По следам его и нашли.

— Он спустился по восточному склону и углубился в заповедник. Мужчину отвезли домой. Наступает холодное время. Если хотите прогуляться по зимнему лесу, как следует подготовьтесь. Одевайтесь по погоде и не планируйте долгие прогулки. А еще необходимо знать свой маршрут. Если поняли, что заблудились, обращаясь в специальные службы, следуйте указаниям специалистов, — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

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