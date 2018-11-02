В одной из колоний Челябинска арестанты создали рок-группу и снимают клипы

СЕГОДНЯ 05:57 2018-11-02T05:59:55+03:00

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В ИК-6 Копейска появился рок-квартет. Четверо арестантов скидывают тюремные робы и на время репетиций перевоплощаются в сценический прикид. Коллектив они назвали «Группа лиц». Так в юридическом языке именуют банду.

Свой первый клип парни записали в местном клубе. Перепели песню Сергея Лазарева «В самое сердце». Ролик есть на YouTube. Однако учитывая, что на зоне интернет под запретом, очевидно ребятам кто-то помог с воли. Примечательно, что со съемками у рокеров-зэков вряд ли были проблемы. В челябинских колониях регулярно проводят кинофестивали и поощряют творческих арестантов.

Удивительно, но у «Группы лиц» даже был гастрольный тур по колониям Челябинска. Пели рок-хиты, а в женской ИК добавили в репертуаре немного попсы. Кстати, музыканты не только заняты творчеством, но и работают на местных производствах в колонии.

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