2018-11-02T07:24:55+03:00
Общество

Улицу в центре Челябинска перекроют на две недели

Там будут вести строительные работы
Андрей АБРАМОВ
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Для проезда авто закроют часть улица Красноармейская.Для проезда авто закроют часть улица Красноармейская.
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Речь об улице Красноармейской в центре Челябинска. Ее закроют для проезда авто с 5 ноября. Вновь проехать по ней можно будет после 19 ноября. Движение ограничено на участке от улицы Труда до Карла Маркса.

В администрации Челябинска уточнили, что придется вскрывать асфальт, чтобы проложить газопровод к новому жилому дому. Заказчик — ООО «СК «Легион».

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