Улицу в центре Челябинска перекроют на две недели
Там будут вести строительные работы
Для проезда авто закроют часть улица Красноармейская.
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Речь об улице Красноармейской в центре Челябинска. Ее закроют для проезда авто с 5 ноября. Вновь проехать по ней можно будет после 19 ноября. Движение ограничено на участке от улицы Труда до Карла Маркса.
В администрации Челябинска уточнили, что придется вскрывать асфальт, чтобы проложить газопровод к новому жилому дому. Заказчик — ООО «СК «Легион».
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