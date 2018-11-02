Улицу в центре Челябинска перекроют на две недели

СЕГОДНЯ 07:24 2018-11-02T07:24:55+03:00

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Речь об улице Красноармейской в центре Челябинска. Ее закроют для проезда авто с 5 ноября. Вновь проехать по ней можно будет после 19 ноября. Движение ограничено на участке от улицы Труда до Карла Маркса.

В администрации Челябинска уточнили, что придется вскрывать асфальт, чтобы проложить газопровод к новому жилому дому. Заказчик — ООО «СК «Легион».

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