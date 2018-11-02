Бастующих водителей автобусов в Челябинске уговорили вернуться на работу

СЕГОДНЯ 08:03 2018-11-02T08:03:02+03:00

Работники не получали зарплату больше месяца

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2 ноября большинство водителей автобусов в Челябинске объявили забастовку. Причина — невыплата зарплат за сентябрь-октябрь. Некоторые не получили оклад за август. После утреннего осмотра сотрудники отказались занимать места за баранкой. На переговоры к ним приехало начальство.

— В 9.10 ситуация начала стабилизироваться. Машины выходят на линию, — сообщает группа «Челябинский транспорт».

На онлайн карте движения действительно стали появляться машины. Похоже, что руководству удалось найти общий язык с бастующими. Источник «Комсомольской правды» — Челябинск» в автобусном парке объяснил причину сбоя выплаты зарплат:

— Бюджет деньги выделил, но наше руководство их не оформило должным образом и не перевело сотрудникам. Транспорт продолжают разваливать, скоро останутся только маршрутки.

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