2018-11-02T09:04:20+03:00
Происшествия

Продавец брендовой одежды надула десятки человек в Челябинской области

Она требовала полную предоплату, но товар так и не отдала
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сразу несколько жителей Магнитогорска написали заявления в полицию на местную жительницу. В соцсетях она вела группу, через которую продавала брендовые вещи. Дамы заказывали у нее модные кофточки, переводили предоплату 100%, но свой заказ так и не получили.

Завели дело о мошенничестве. Подозреваемой 31 год. Известно, что она нигде официально не работает. Сейчас она под домашним арестом.

— Установлено 11 пострадавших. Это не только жители Магнитогорска, но и других регионов России. За мошенничество ей грозит до пяти лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самые странные новинки моды: Кроссовки на каблуке и кепка-жалюзи

«Комсомолка» выбрала самые нелепые и странные новинки моды, которые предлагали нам кутюрье в 2018 году [фото]

Как владельцу банковской карты не стать жертвой мошенников

Но «высокие технологии», как и любые другие, — это палка о двух концах. Криминальный мир тоже знает, как при помощи современных телекоммуникаций и проверенных приемов выудить деньги у излишне доверчивых людей. Далее>>>

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководители детдома в Магнитогорске заработали 9 млн на одеялах для сирот
Фура вылетела на тротуар в центре Челябинска
Бастующих водителей автобусов в Челябинске уговорили вернуться на работу
Улицу в центре Челябинска перекроют на две недели
«Забастовка!»: водители автобусов в Челябинске отказались работать
В одной из колоний Челябинска арестанты создали рок-группу и снимают клипы
Заплутавшего пенсионера в Челябинской области нашли по следам на снегу
Жители Кургана устроили голубятню прямо в квартире многоэтажки
В Челябинской области стоматолог во время приема ударила ребенка по губам
Жителей Магнитогорска возмутил тендер коммунальщиков на покупку глобуса за 186 тысяч рублей
Верховный Суд запретил свозить челябинский мусор в Полетаево
Гол Шарова принес «Трактору» победу в матче с «Барысом»
Лже-минера правительства области задержали в Челябинске
Взрывотехники не нашли бомбу в правительстве Челябинской области
Возглавлявшему управление культуры Челябинска Дмитрию Назарову предъявили обвинение в мошенничестве
Житель Челябинской области купил ноутбук в интернете и потерял 50 тыс. рублей
Пассажир забрал у подвезшего его таксиста 2,5 тыс. рублей в Челябинске
Денис Мацуев поздравил жителей Челябинска с обретением симфонического оркестра