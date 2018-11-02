Продавец брендовой одежды надула десятки человек в Челябинской области
Сразу несколько жителей Магнитогорска написали заявления в полицию на местную жительницу. В соцсетях она вела группу, через которую продавала брендовые вещи. Дамы заказывали у нее модные кофточки, переводили предоплату 100%, но свой заказ так и не получили.
Завели дело о мошенничестве. Подозреваемой 31 год. Известно, что она нигде официально не работает. Сейчас она под домашним арестом.
— Установлено 11 пострадавших. Это не только жители Магнитогорска, но и других регионов России. За мошенничество ей грозит до пяти лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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