Фура вылетела на тротуар в центре Челябинска
Водитель бросил прицеп и уехал
Фото группы VK «ЧП ДТП Челябинск»
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Кадры с места аварии появились в соцсетях 2 ноября. Прицеп грузовика стоит на тротуаре в Челябинске. Вокруг рассыпаны мелкие осколки и переломанные ограждения. Аварию очевидцы засняли в районе Алого поля на Свердловском проспекте.
Самой фуры на фото нет. Вероятно, водитель уехал оформлять аварию. Видно, что от прицепа к асфальту тянутся опоры, которые фиксируют его и не дают укатиться.
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