2018-11-02T09:19:14+03:00
Происшествия

Фура вылетела на тротуар в центре Челябинска

Водитель бросил прицеп и уехал
Андрей АБРАМОВ
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Фото группы VK «ЧП ДТП Челябинск»Фото группы VK «ЧП ДТП Челябинск»
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Кадры с места аварии появились в соцсетях 2 ноября. Прицеп грузовика стоит на тротуаре в Челябинске. Вокруг рассыпаны мелкие осколки и переломанные ограждения. Аварию очевидцы засняли в районе Алого поля на Свердловском проспекте.

Самой фуры на фото нет. Вероятно, водитель уехал оформлять аварию. Видно, что от прицепа к асфальту тянутся опоры, которые фиксируют его и не дают укатиться.

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