Фура вылетела на тротуар в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-02T09:19:14+03:00

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Кадры с места аварии появились в соцсетях 2 ноября. Прицеп грузовика стоит на тротуаре в Челябинске. Вокруг рассыпаны мелкие осколки и переломанные ограждения. Аварию очевидцы засняли в районе Алого поля на Свердловском проспекте.

Самой фуры на фото нет. Вероятно, водитель уехал оформлять аварию. Видно, что от прицепа к асфальту тянутся опоры, которые фиксируют его и не дают укатиться.

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